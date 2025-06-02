Представлен первый отечественный авиасимулятор для моделирования лайнеров МС-21 и SJ-100

На форуме ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде представлен первый полностью российский пилотажный стенд для полунатурного моделирования гражданских самолетов, сообщает RuNews24.Ru.

Разработка ЦИТМ «Экспонента» позволяет с высокой точностью имитировать полеты лайнеров МС-21 и SJ-100, используя исключительно отечественные программные и аппаратные решения. Проект разработан так, что можно будет полностью отказаться от западных технологий.

Так, сообщается, что вместо MATLAB/Simulink применена российская среда Engee, аппаратная часть построена на базе комплекса КПМ РИТМ, заменившего Speedgoat и National Instruments. Визуализация реализована на движке Unigine, а интерфейсы авионики созданы с помощью инструмента «ПрагмаСофтСтудия».

«Мы представили не просто пилотажный стенд, а полноценную платформу для цифровой инженерии нового уровня. Это результат многолетней работы и кооперации ведущих российских разработчиков, и мы гордимся тем, что смогли создать альтернативу западным решениям, от которых отечественная отрасль долгое время была зависима», — отметил генеральный директор ЦИТМ «Экспонента» Никита Богославский.

Разработка позволяет отрабатывать критические режимы полета, тестировать бортовые системы и готовить пилотов.

Ранее сообщалось, что на ЦИПР-2025 обсудили эффективный переход России на отечественное ПО.