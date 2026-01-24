Предвестник перемен: в небе над Ногинском вдруг проявилось гигантское распятие из света

Над подмосковным Ногинском наблюдалось редкое атмосферное явление — солнечное гало в форме креста. Явление было зафиксировано в субботу и вызвало оживленное обсуждение в социальных сетях, сообщает REGIONS.

С научной точки зрения, гало возникает из-за преломления и отражения солнечного света в ледяных кристаллах, находящихся в верхних слоях атмосферы. Чаще всего оно проявляется в виде световых кругов или дуг. По словам физика Юрия Кунявского, увидеть данное явление именно в форме креста — большая редкость и удача для наблюдателей.

Мнения жителей разделились. Многие комментаторы, ссылаясь на законы оптики, рассматривают событие как интересный природный феномен. В то же время часть очевидцев склонна видеть в нем нечто большее, чем просто физическое явление, считая появившийся в небе крест добрым знаком или предзнаменованием положительных перемен.

