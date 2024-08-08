Предвестника стихийных бедствий обнаружили на пляже в Эквадоре

Посетители пляжа нашли на песке трехметрового сельдяного короля, который, согласно народным повериям Эквадора, является предвестником землетрясений. Огромную рыбу увезли власти, однако некоторые прохожие успели сфотографироваться с редким обитателем морских глубин.

Люди очень редко встречают сельдяных королей, так как это — глубоководный вид рыб. Именно из-за этого в народе сформировался миф о том, что их появление на берегу предвещает землетрясения. При этом ученые так и не установили связь между появлением этих существ на поверхности и природными катаклизмами.

Сельдяной король — одна из самых необычных рыб в мире, его длина может достигать 11 метров. Плавает он почти в вертикальном положении головой вверх и, возможно, является причиной появления легенд о морских змеях.

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