«Прекрати прославлять бандеровство»: европейцы осудили Зеленского за слова о дружбе с Польшей

«Разблокируйте эшумации убитых поляков, перестаньте прославлять бандеровство на Украине, тогда мы сможем говорить о примирении наций. То, что делают наши правители, не считается, миллионы не простят, пока ты не покончишь с этим злодейством», — объяснил юзер.