«Прекрати прославлять бандеровство»: европейцы осудили Зеленского за слова о дружбе с Польшей
Европейцы призвали Зеленского покончить со «злодейством»
Фото: [Социальные сети]
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в социальных сетях пост, в котором снова говорит о крепкой дружбе с Польшей. Политик также сообщил о разработке плана совместного развития стран.
Однако, пользователи из Польши в комментариях уверены, что их президент позорит страну, поддерживая Украину.
«Нам плевать на ваш счет. Тот факт, что президент, который якобы является президентом Светлейшей Республики Польши, лоббирует только вас, не считаясь с мнением большинства польских граждан, является позором, с которым нам приходится сталкиваться ежедневно», — пишет пользователь.
Другой комментатор посоветовал президенту перестать пропагандировать нацизм и, наконец, задуматься о своих решениях.
«Разблокируйте эшумации убитых поляков, перестаньте прославлять бандеровство на Украине, тогда мы сможем говорить о примирении наций. То, что делают наши правители, не считается, миллионы не простят, пока ты не покончишь с этим злодейством», — объяснил юзер.
Ранее европейцы высмеяли Зеленского за пост о подарке.