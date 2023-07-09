«Прекрати прославлять бандеровство»: европейцы осудили Зеленского за слова о дружбе с Польшей

Европейцы призвали Зеленского покончить со «злодейством»

Общество
Социальные сети

Фото: [Социальные сети]

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в социальных сетях пост, в котором снова говорит о крепкой дружбе с Польшей. Политик также сообщил о разработке плана совместного развития стран.

Однако, пользователи из Польши в комментариях уверены, что их президент позорит страну, поддерживая Украину.

«Нам плевать на ваш счет. Тот факт, что президент, который якобы является президентом Светлейшей Республики Польши, лоббирует только вас, не считаясь с мнением большинства польских граждан, является позором, с которым нам приходится сталкиваться ежедневно», — пишет пользователь.

Другой комментатор посоветовал президенту перестать пропагандировать нацизм и, наконец, задуматься о своих решениях.

«Разблокируйте эшумации убитых поляков, перестаньте прославлять бандеровство на Украине, тогда мы сможем говорить о примирении наций. То, что делают наши правители, не считается, миллионы не простят, пока ты не покончишь с этим злодейством», — объяснил юзер.

Ранее европейцы высмеяли Зеленского за пост о подарке.

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