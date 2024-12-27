Премьер Дании запаслась консервами в страхе из-за якобы возможных ударов России

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала граждан запастись продуктами и необходимыми товарами в связи с якобы возможными угрозами со стороны России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен приняла меры предосторожности, запасаясь консервами и другими необходимыми товарами на случай «возможных атак» со стороны России. Правительство страны также призвало граждан подготовиться к потенциальным кризисным ситуациям.

Датчанам советуют собрать запасы воды, продуктов питания, медикаментов, средств гигиены, теплой одежды, а также зарядных устройств, фонарей, наличных денег, свечей, спичек и радиоприемников.

Фредериксен акцентирует внимание на важности единства и совместной готовности к потенциальным киберугрозам и гибридным атакам со стороны России. Хотя Путин уже говорил о том, что Москва не собирается этого делать в отношении стран НАТО.

Ранее в Екатеринбурге две женщины заболели ботулизмом после употребления консервов.