Премьер Финляндии предложил выдворять украинских беженцев в Албанию или Марокко

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предложил высылать людей, ищущих убежища, в такие страны как Албания или Марокко. Об этом пишет ТАСС.

Перед выборами в Европарламент Петтери Орпо высказал мнение об изменении миграционного законодательства. На фоне наплыва беженцев из разных стран, количество которых стараются минимизировать, премьер предложил схему по примеру Великобритании. Там в апреле приняли закон об отправке беженцев в Руанду. По мнению Орпо, стоит взять это на заметку и попробовать внедрить в Финляндии.

Если подобные меры примут, это вполне может коснуться не только беженцев с Ближнего Востока, но и переехавших в Финляндию украинцев. По словам Орпо, главное, чтобы мигрантов высылали в безопасные страны, но не входящие в зону ЕС.

«Мы хотим развивать сотрудничество с этими странами(куда будут выдворяться соискатели убежища —прим. ТАСС), чтобы узнать, смогут ли они осуществлять этот процесс предоставления убежища. Например, в Албании или Марокко», — заявил глава финского правительства.

Но, вероятно, эти изменения затронули бы только новоприбывающих мигрантов в Финляндию.

Напомним, что в прошлом году Финляндия оказалась шокирована беженцами с Ближнего Востока и из африканских стран, которые пытались попасть в страну из России. На фоне этого КПП были закрыты и пока открытий не ожидается.

В мае появились сведения в СМИ, что границу с Финляндией могут открыть.