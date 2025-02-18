Премьер Франции Байру: альянс между Путиным и Трампом маргинализирует Европу

Французский премьер Франсуа Байру сообщил о том, что Евросоюз не может противопоставить ничего взаимодействию Путина и Трампа по украинскому вопросу. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, Байру назвал союз России и США «немыслимым альянсом», который буквально маргинализирует Европу на ее же собственной территории. Байру также добавил, что слабость ЕС в этом вопросе ужасно наблюдать, а встреча европейских лидеров, которая была организована Макроном, никакой ясности в вопросы безопасности на континенте не внесла.

Напомним, что переговоры делегаций США и России состоялись во вторник в Эр-Рияде, во время которых обсуждалось и развитие двухсторонних отношений, и урегулирование ситуации на Украине. Кстати,обе страны объявили о запуске нового формата переговоров.