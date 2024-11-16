Shot узнал, кто последним видел в живых угасавшую Светличную

Близкие скончавшейся накануне легенды советского и российского кинематографа Светланы Светличной часто навещали знаменитую родственницу в стационаре. Как передает Shot со ссылкой на окружение актрисы, к ней регулярно приходилито сын Алексей, то внучка Маша.

Знакомые Светличной поведали, последние дни перед уходом из жизни она была «тяжела» — с трудом реагировала на слова врачей, совершенно не вставала с больничной койки.

Светлана Светличная, которую еще называли «первой красавицей в СССР», прославилась благодаря своим запоминающимся ролям в фильмах «Застава Ильича», «Стряпуха», «Герой нашего времени», «Место встречи изменить нельзя». Особенно она знакома зрителям за эпизодическую, но очень яркую роль Анны Сергеевны в киноленте Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

Ранее сообщалось, что в Москве на 85-м году жизни в больнице от острой сердечной недостаточности скончалась советская и российская актриса Светлана Светличная.