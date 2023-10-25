Премьер-министр Израиля заявил, что подготовка к операции в секторе Газа продолжается

По словам израильского премьера, вооруженные силы Израиля продолжают вести огонь по боевикам ХАМАС и местам расположения радикального движения. Нетаньяху заявил, что вооруженным силам удалось ликвидировать тысячи террористов, и останавливаться на этом власти не собираются.

Он также добавил, что Израиль продолжает вести подготовку к масштабной наземной операции. Премьер отказался назвать сроки начала операции и подчеркнул, что существует ряд важных факторов, влияющих на подготовку, о которых не надо знать широкой общественности.

Израиль до сих пор не начал наземную операцию в Газе. У ЦАХАЛ есть технические возможности для ее проведения, но есть одно «но», считают эксперты. Подробнее — в материале «Подмосковье сегодня».