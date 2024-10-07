Премьер-министр Сингапура возглавил рейтинг мировых лидеров с самой большой зарплатой

Лоуренс Вонг, премьер-министр Сингапура, занял первое место в рейтинге мировых лидеров с самой большой зарплатой. Он зарабатывает почти $1,69 млн в год. Информация об этом опубликована на сайте PoliticalSalaries.com.

На втором месте оказалась президент Швейцарии Виола Амхерд. Ее годовой доход составляет чуть более $570 тысяч.

Замыкает тройку лидеров австралийский лидер Тони Альбанезе ($413 тысяч).

На четвертом месте находится президент США Джо Байден, годовой доход которого составляет $400 тысяч.

За ним идут премьер-министры Новой Зеландии и Канады Кристофер Люксон ($317 тысяч) и Джастин Трюдо ($311 тысяч), канцлер Австрии Карл Нехаммер ($301 тысяч) и канцлер Германии Олаф Шольц ($293 тысяч).

Президент РФ Владимир Путин занял 28-ю строчку рейтинга. Он зарабатывает 10,2 млн рублей в год.

Ранее сообщалось о том, что экс-советник главы Дагестана получил 10 лет колонии за взятку в 23 млн рублей.