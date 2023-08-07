Премьер Нигера прокомментировал информацию о нахождении ЧВК «Вагнер» в стране

Бойцы частной военной компании «Вагнер» не присутствуют в настоящее время в Нигере, заявил премьер-министр африканского государства Ухумуду Махамаду

Ранее ряд СМИ написали, что бойцы ЧВК «Вагнер» находятся на границе Нигера с некоторыми сопредельными странами. По словам нигерского премьера, это не так. На границе страны с соседним Мали находятся различные исламистские группировки, уточнил Махамаду.

«Я не могу подтвердить присутствие, оно невозможно. На границе между Мали и Нигером нет сил „Вагнера“», — заявил Ухумуду Махамаду в эфире саудовского телеканала Asharq News.

26 июля президентская гвардия сместила с поста главы Нигера президента страны Мохамеда Базума. Позже на строну гвардии встали военные, после чего было объявлено приостановке действия конституции и временном закрытии границы.

А накануне стало известно, что ЭКОВАС готовится к полномасштабному введению войск в Нигер.