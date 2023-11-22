Премьер Венгрии пригрозил заблокировать помощь Украине, если политика ЕС не изменится

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать помощь Киеву со стороны ЕС и вступление в союз, если политика по Украине не будет изменена. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным европейских СМИ, Орбан направил письмо главе Евросовета, в котором заявил, что новое финансирование киевского режима не будет допущено до обсуждения стратегии на новом саммите. Также он высказался и об обсуждении вступления Украины в Евросоюз. Саммит же пройдет только в декабре.

Сообщается, что в послании венгерского премьера также указано, что для продолжения помощи Украине необходимо оценить эффективность нынешней политики по отношению к ней. Продолжить материальную поддержку или начать переговоры для расширения состава союза, по его словам, недопустимо, пока не будет достигнуто соглашение по будущей стратегии.