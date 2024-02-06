Премьера «Маски» сорвалась из-за оскандалившегося Филиппа Киркорова

Скандал с «ивлеевской» вечеринкой продолжается. Короля поп-эстрады Филиппа Киркорова отменили практически везде из-за участия в вакханалии. Однако шоу «Маска» без него представить трудно. Недавно канал НТВ принял решение о переносе премьеры, сообщает издание «Утро.ру»

Пятый сезон «Маски» обещал стать ярким. Многие зрители ждут его не только из-за приглашенных звезд под разными обликами, но и из-за эпатажных судей. Филипп Киркоров как раз восседал в жюри и забирал себе много внимания. Делал артист это почти мастерски.

Однако канал НТВ после скандала с вечеринкой Ивлеевой вырезал Киркорова из новогодних выпусков, причем в экстренном режиме. Руководство лишь не хотело убирать поп-артиста из «Маски», или хотя бы сохранить его в следующих выпусках.

Как сообщает НТВ, премьеру пятого эпизода вокального шоу перенесли с 11 на 18 февраля. Звездные обозреватели полагают, что дело в нерешенных вопросах с членами жюри. Останется ли там Киркоров неизвестно. По последней информации, артист сейчас вместе с помощником находится в США.

Ранее сообщалось, что Киркорова заметили в компании с красавцем из Донбасса.