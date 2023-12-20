Премия губернатора Подмосковья «Мы рядом. Доброе дело» состоится в Красногорске

Завтра в подмосковном Красногорске пройдет премия губернатора Андрея Воробьев «Мы рядом. Доброе дело», ее вручат за героические поступки, совершенные в ходе спецоперации, и за особые заслуги, инициативы и проекты, направленные на поддержку участников СВО и их близких.

Лауреатами станут члены семей погибших военные, общественные деятели, волонтеры и военнослужащие. В общей сложности победителями станут 93 человека, призовой фонд в этом году составит 80 миллионов рублей.

Почетными гостями XI Премии губернатора Московской области станут актер и режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, официальный представитель МИД России Мария Захарова, Герой России, офицер Росгвардии Александр Белоглазов, ветеран спецназа Сергей Лысюк и военный журналист Александр Сладков. Смотреть прямую трансляцию мероприятия можно в соцсетях губернатора. Отметим, что за 11 лет проведения премии ее получили почти 14 тысяч человек.

Ранее Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.