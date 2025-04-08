«Пренебрегла народной любовью»: Захарова высказалась о Пугачевой

Алла Пугачева пренебрегла любовью россиян и уехала за рубеж, откуда стала критиковать страну и общество. Тем самым певица сделала страшную ошибку, так считает Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Ее мнение было опубликовано на YouTube в проекте «МГИМО 360».

Дипломат сообщила, что не осуждает певицу за принятое ею решение покинуть Россию. Сам поступок, по ее мнению, был странным. У Пугачевой была любовь со стороны российского народа, что является уникальным явлением.

«К сожалению, человек, не знаю, как дальше сказать, не оценил, пренебрег. Единственное, для чего подобные вещи даются в жизни, чтобы мы на них учились», — указала Захарова.

Она добавила, что тот пример, который подала Пугачева, считает очень страшным.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева представила две новые композиции — «Мама» и «Поцелуй войны». Песни появились на ее YouTube-канале. Текст к одной из песен написала сама певица.