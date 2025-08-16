Преподаватель русского на Аляске расплакалась в день визита Путина, увидев российских журналистов

Галина Томиссер, преподаватель русского языка на Аляске, рассказала о своих эмоциях, вызванных визитом президента России Владимира Путина в штат. По её словам, в день приезда главы государства она не смогла сдержать слёз.

В разговоре с RT Томиссер сообщила, что 15 августа она пообщалась с девятью журналистами и поделилась с ними информацией о том, как русская культура представлена в штате.

«Я даже в какой-то момент расплакалась, сказав, что я люблю Россию», — призналась она.

Кроме того, она продемонстрировала журналистам свои коллекции матрёшек и посуды, а также поделилась историей о том, как в США была издана книга, написанная детьми-билингвами на русском языке. Она также поведала репортерам о своем семейном ансамбле «Незабудка».

Томиссер уже более трёх десятилетий проживает на Аляске и занимает пост в совете директоров Центра русско-американской дружбы и сотрудничества (CRAFT).

Напомним, переговоры Путина и Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске в узком составе продлились почти три часа. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дали краткую совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.