Преподаватель вуза, пенсионеры и подростки: за сутки аферисты смогли надурить россиян на миллионы

За последние 24 часа в полицию Тульской области поступило минимум девять заявлений от обманутых мошенниками жителей. Как сообщают «Тульские известия», мошенники смогли обмануть население на несколько миллионов.

Общая сумма потерь, по данным правоохранителей, составила почти 6 миллионов рублей. Среди пострадавших — люди разных возрастов, от 19-летних студентов до 85-летних пенсионеров.

Особенно крупные суммы потеряли две женщины. Преподаватель местного вуза перевела злоумышленникам 1 млн 820 тыс. руб. после звонка от лжесотрудников ФНС и Центробанка. Ей сообщили о якобы захваченных мошенниками счетах и выманили подтверждающий код из СМС. По аналогичной схеме другая жительница лишилась 1 млн и 600 тыс. руб.

В управлении МВД по Тульской области призвали не вестись на сомнительные предложения, угрозы и звонки. Напомнили, что сотрудники государственных учреждений и банков никогда не звонят гражданам с просьбами сообщить коды из СМС или перевести деньги.

Ранее сообщалось, что дроппера заставили вернуть деньги обманутой пенсионерке.