Преподаватели Подмосковья могут стать участниками конкурса «Лучшие педагогические практики»
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Молодые преподаватели из Московской области в возрасте от 20 до 36 лет смогут принять участие в конкурсе «Лучшие педагогические практики», заявку можно направить до конца марта следующего года. Об этом сообщили в областном Минобразования.
«Главной целью конкурса является мотивация профессионального саморазвития молодых педагогов и раскрытие их творческого потенциала, а также масштабирование и распространение современных приемов преподавания», — говорится в сообщении.
Участникам предстоит ответить на вопросы анкеты, сделать видеовизитку, сделать презентацию семейных ценностей и видеорепортаж о строительстве дома. Для них также подготовят образовательную программу. Узнать подробности можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.