Преподавателя МГТУ имени Баумана отправили в СИЗО за публикацию украинских песен
Фото: [МГТУ им. Н.Э.Баумана]
В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти.
Доцента кафедры философии МГТУ имени Н.Э. Баумана Александра Нестеренко арестовали за публикацию антироссийских песен.
Данное решение вынес Чертановский суд Москвы.
В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти.
Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает ТАСС.
Поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация Нестеренко пяти украинских песен на своей странице в VK.
По версии следствия, музыкальные композиции содержат признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении россиян как группы лиц.
Ранее сообщалось о том, что бывшего ректора российского вуза могут отправить на СВО вместо наказания за растрату 18 млн рублей.