Преподавателя МГТУ имени Баумана отправили в СИЗО за публикацию украинских песен

В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти.

Доцента кафедры философии МГТУ имени Н.Э. Баумана Александра Нестеренко арестовали за публикацию антироссийских песен.

Данное решение вынес Чертановский суд Москвы.

В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти.

Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает ТАСС.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация Нестеренко пяти украинских песен на своей странице в VK.

По версии следствия, музыкальные композиции содержат признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении россиян как группы лиц.

Ранее сообщалось о том, что бывшего ректора российского вуза могут отправить на СВО вместо наказания за растрату 18 млн рублей.