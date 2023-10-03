Преподавательница из Балашихи смогла купить жилье по программе «Социальная ипотека»
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Преподаватель иностранных языков Елена Глушко из Балашихи смогла приобрести собственное жилье рядом со школой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилполитики.
Отмечается, что Елена Глушко в профессию пошла по призванию, ведь с детства она мечтала стать учителем. До участия в программе она с мужем и сыном, который учится в 4-ом классе в этой же школе, жили в съемной квартире. Новая двухкомнатная квартира находится в двух остановках от школы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность Дня учителя.