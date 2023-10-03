Преподавательница из Балашихи смогла купить жилье по программе «Социальная ипотека»

Отмечается, что Елена Глушко в профессию пошла по призванию, ведь с детства она мечтала стать учителем. До участия в программе она с мужем и сыном, который учится в 4-ом классе в этой же школе, жили в съемной квартире. Новая двухкомнатная квартира находится в двух остановках от школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность Дня учителя.