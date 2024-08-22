Преподавательницу из Челябинска нашли убитой на Маврикии

Девушка пропала 17 августа. Она перестала выходить на связь после того, как поехала кататься в город Кюрпип со своим новым знакомым. Залия села к нему в машину, и больше ее никто не видел.

Когда родственники пропавшей забили тревогу, знакомого уже везли в отдел полиции. Он отпирался и уверял правоохранителей, что высадил туристку из России в Кюрпипе и понятия не имеет, где она может находиться.

Незадолго до этого тело девушки обнаружили закопанным в городе Вакоа-Феникс, в районе Ля-Мари. На нем были зафиксированы множественные ножевые ранения.

Задержанный дал признательные показания. Он оказался жителем города Катр-Борн. Работает предполагаемый убийца компьютерным инженером, зовут его Пурявирсингх. Мужчина заявил, что знал россиянку давно и якобы собирался даже жениться на ней. Предположительно, страшное преступление он совершил после того, как во время ссоры узнал о ее измене.

Убитая прилетела на Маврикий вместе с подругой на все лето и планировала вернуться в Челябинск к началу учебного года. Там Залия работала преподавателем в университете.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Турции зафиксировали место, откуда последний раз подал сигнал телефон пропавшей россиянки Натальи Сомовой.