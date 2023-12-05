Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер сбежала с брифинга после одного вопроса о Байдене
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Вопрос журналистов на брифинге в Белом доме о том, получал ли американский президент Джо Байден финансовые перечисления от компании своего сына Хантера Байдена Owasco PC, настолько смутил пресс-секретаря Карин Жан-Пьера, что, не найдя слов, она попросту закрыла пресс-конференцию и предпочла удалиться в одностороннем порядке.
Как пишет издание The Daily Caller, неудобный вопрос Жан-Пьер задал корреспондент Real Clear Politics Фил Вегманн.
«Я должна вам прояснить: я не видела этот отчет, поэтому мне придется направить вас к моим коллегам из офиса адвоката Белого дома по этому конкретному вопросу», - ответила Жан-Пьер, свернув папку с записями и уйдя с трибуны.
Ранее пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер обвинили в нарушении закона о выборах в США.