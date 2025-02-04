Преступления нацистов в Калмыкии признали геноцидом народов СССР

Решением Верховного суда Калмыкии были признаны геноцидом народов СССР преступления, которые фашисты совершали на территории республики в годы Великой Отечественной войны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил СК РФ.

Суд к слушанию материалов дела приступил в январе. Были не только допрошены свидетели тех событий, но и подвергнуты исследованию секретные доказательства преступлений захватчиков. Доказано, что в годы войны фашисты подвергали обстрелу и бомбежкам населенные пункты, а еще специально жгли посевы и не давали собирать урожай, чтобы местным жителям и фронтовикам было нечего есть.

За время нахождения на территории республики фашисты уничтожили тысячи различных сооружений, в том числе и лечебных. При этом наибольший урон был причинен Элисте.

Ранее сообщалось о том, что в Германии призвали признать геноцидом блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. По разным оценкам, в результате тех событий погибли от 600 тыс. до 1,5 млн жителей города.