Президент Аргентины взял курс на солидаризацию с США

Аргентинский президент Хавьер Милей решил взять курс на полную солидаризацию с США. Об этом пишет «Коммерсант».

В частности, Милей, который ранее активно поддерживал Украину и заявлял, что его найдут «на правильной стороне истории», теперь заявил о поддержке курса США по вопросу отношения к Украине и Зеленскому.

Кстати, по данным журналистов, ранее Милей сделал еще один демонстративный жест – удалил из своих социальных сетей все совместные фотографии с украинским президентом. Это произошло после инцидента в Белом доме, когда разгорелась перепалка между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленский попытался «извиниться» перед американским лидером и поблагодарил Дональда Трампа за поставленное вооружение.