Президент Байден по телефону дал обещание Зеленскому

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал и впредь оказывать поддержку Киеву. Соответствующий релиз был опубликован Белым домом.

Байден заявил, что его администрация быстро предоставит большие и новые пакеты Киеву в области безопасности, которые помогут решить неотложные нужды украинцев, касающиеся боевых действий и противовоздушной обороны. Обещанное будет сделано после того, как Сенат США примет дополнительный пакет по нацбезопасности.

Напомним, что 20 апреля нижняя палата конгресса США приняла законопроект, согласно которому Украине будет оказана помощь. Так, $23,2 млрд хотят направить на восполнение запасов США, еще $13,8 млрд на приобретение различного вооружения, а также $11,3 млрд на «текущие военные операции США в регионе». Интересно, что $26 млн пойдут на то, чтобы следить, каким образом используется оказываемая Киеву помощь. Также согласно документу, украинцы получат дальнобойные ракеты ATACMS.

Ранее мы писали о том, после удара российских войск в Харькове рухнула телевизионная башня. Видео крушения строения распространяется в местных СМИ и соцсетях.