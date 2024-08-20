Украина сможет вступить в НАТО даже в существующей обстановке, то есть, без Херсонской, Запорожской и других областей. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, пишет сайт aif.ru со ссылкой на Novinky.

По словам Петра Павла, Украину можно принять в НАТО в существующих границах и с теми территориями, которые она контролирует на данный момент. Аналогично уже поступали с Германией в 1955 году. Однако чешский глава отметил, что важно провернуть все юридически грамотно, так, чтобы это не отразилось на конфликте с Россией.

Пентагон сомневается в необходимости включать Украину в НАТО. Мешает этому даже не ситуация с Россией, и невероятный уровень коррупции среди украинской власти.

«Ссылаться на опыт ФРГ — это вообще дурной тон, потому что на тот момент ФРГ и ГДР были международно признанными государствами. У ФРГ не были установлены границы, но между этими странами не было конфликта по этому поводу. Что касается стремления Украины в НАТО, это переведет конфликт не просто в другую плоскость, а в неконтролируемое падение и, возможно, к всеобщей катастрофе. Я думаю, что никто в НАТО серьезно этого не хочет и Украину никогда туда не примут», — заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Заявление чешского лидера эксперт считает поспешным и некомпетентным.

Ранее сообщалось, что Украина срочно запросила у НАТО пожарную и санитарную технику.