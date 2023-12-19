Президент французской партии высказался против приема Украины в ЕС

14 декабря на саммите Евросоюза было решено перезапустить переговоры о потенциальном вступлении Украины в союз. Барделля выступил в эфире радиостанции, где прокомментировал предложение принять в Евросоюз Украину. По словам президента партии, он против такого исхода. Как пояснил Барделля, Украины является сельскохозяйственной страной, что тут же сделает ее главным получателем всех субсидий в разрезе сельскохозяйственной политики. По его мнению, это сильно ослабит положение Франции и затронет ее независимость в данной отрасли.

Также политик добавил, что в целом выступает против увеличения Евросоюза. Ему безразлично расширится состав за счет Украины, Балкан или Молдавии, по его мнению членство любого из них приведет к повышению конкуренции и ослаблению действующих членов союза.