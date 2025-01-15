Посол Ирана заявил о формировании нового геополитического союза между Россией, Китаем и Ираном
Посол Ирана: союз с Россией и Китаем станет новой угрозой для США
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Сближение России, Ирана и Китая становится важным геополитическим событием, которое уже вызывает обеспокоенность на Западе. В своей статье для иранской прессы посол Ирана в Москве Казем Джалали назвал союз этих стран серьезным вызовом для США.
По мнению дипломата, объединение экономических, военных и технологических возможностей партнеров способно трансформировать глобальный порядок в сторону многополярности. Об этом пишет РИА Новости.
На фоне таких заявлений продолжается углубление отношений между Россией и Ираном. Страны согласовали договор о стратегическом партнерстве, который охватывает 47 статей и закрепляет уважение к территориальной целостности. Документ должен быть ратифицирован парламентом Ирана и направлен на развитие сбалансированного сотрудничества.
Переговоры лидеров двух стран запланированы на 17 января. Владимир Путин и Эбрахим Раиси обсудят ключевые направления взаимодействия, региональные вопросы и подпишут новый договор, заменяющий соглашение 2001 года. Ожидается, что это станет важным шагом в укреплении партнерства.
По данным экспертов ИМЭМО РАН, Иран продолжит курс на развитие отношений с незападными партнерами. Сближение с Россией и Китаем рассматривается Тегераном как часть долгосрочной стратегии, направленной на усиление своего влияния и снижение зависимости от Запада.
По мнению политологов новый тройственный союз может серьезно повлиять на глобальный баланс сил, формируя альтернативу существующему миропорядку.
Ранее сообщалось о том, что политолог Аграновский заявил о неизбежной реинтеграции Украины в Россию.