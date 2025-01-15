Сближение России, Ирана и Китая становится важным геополитическим событием, которое уже вызывает обеспокоенность на Западе. В своей статье для иранской прессы посол Ирана в Москве Казем Джалали назвал союз этих стран серьезным вызовом для США.

По мнению дипломата, объединение экономических, военных и технологических возможностей партнеров способно трансформировать глобальный порядок в сторону многополярности. Об этом пишет РИА Новости.

На фоне таких заявлений продолжается углубление отношений между Россией и Ираном. Страны согласовали договор о стратегическом партнерстве, который охватывает 47 статей и закрепляет уважение к территориальной целостности. Документ должен быть ратифицирован парламентом Ирана и направлен на развитие сбалансированного сотрудничества.

Переговоры лидеров двух стран запланированы на 17 января. Владимир Путин и Эбрахим Раиси обсудят ключевые направления взаимодействия, региональные вопросы и подпишут новый договор, заменяющий соглашение 2001 года. Ожидается, что это станет важным шагом в укреплении партнерства.

По данным экспертов ИМЭМО РАН, Иран продолжит курс на развитие отношений с незападными партнерами. Сближение с Россией и Китаем рассматривается Тегераном как часть долгосрочной стратегии, направленной на усиление своего влияния и снижение зависимости от Запада.

По мнению политологов новый тройственный союз может серьезно повлиять на глобальный баланс сил, формируя альтернативу существующему миропорядку.

Ранее сообщалось о том, что политолог Аграновский заявил о неизбежной реинтеграции Украины в Россию.