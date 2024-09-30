Президент Латвии Ринкевичс сломал руку, упав с велосипеда, и назвал себя глупцом

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс неудачно завершил велосипедный сезон, упав с двухколесного транспортного средства и сломав себе правую руку, сообщил портал Delfi со ссылкой на заявление политика в аккаунте в соцсетях.

Отмечается, что инцидент с падением с велосипеда произошел в минувшую субботу, 28 сентября. Уже на следующий день Ринкевичсу медики наложили гипс и отправили лечиться амбулаторно.

«На следующий день он отправился в больницу травматологии и ортопедии, где врачи выявили у него переломы и наложили гипсовую повязку», — говорится в сообщении портала.

Сам же Ринкевичс уже отписался в соцсетях, что благодарен травматологам за проведенную ими работу. Себя же он назвал «не совсем умным пациентом».

«Велосипедный сезон завершился. Большое спасибо доктору Кришсу Розенбергсу и коллективу больницы травматологии и ортопедии за помощь не очень умному пациенту. Латвийские врачи — лучшие в мире», — приводит портал слова Ринкевичса.

Ранее сообщалось, что врачи в Подмосковье прооперировали ребенка с тяжелым переломом руки после падения с велосипеда.