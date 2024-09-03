Врачи в Подмосковье прооперировали ребенка с тяжелым переломом руки после падения с велосипеда

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) поступил 13-летний мальчик, у которого была сломана левая плечевая кость после падения с велосипеда. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы диагностировали чрезмыщелковый перелом с отломками кости. Это одна из наиболее тяжелых травм локтевого сустава и нередко влечет за собой потерю функций верхней конечности. Потребовалась операция», — прокомментировал заведующий операционным блоком Виталий Куваев.

После операции ребенок находится в удовлетворительном состоянии, его уже выписали домой на амбулаторное лечение, где он будет проходить длительное восстановление. В будущем ему потребуется повторная операция для удаления металлических конструкций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.