Президент Латвии заявил о падении российского дрона на востоке страны

На востоке Латвии упал российский военный дрон. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил президент республики Эдгар Ринкевич.

По данному факту будет проводиться расследование, отметил он.

Ринкевич подчеркнул, что власти Латвии находятся в тесном контакте с союзниками, а также отметил, таких инцидентов становится все больше по всему восточному флангу НАТО. Он призвал слюзников выработать коллективный подход к таким случаям.

По данным Минобороны Латвии, российский беспилотник упал в районе города Резекне в субботу, 7 сентября. По предварительным данным, дрон попал на территорию республики из воздушного пространства Белоруссии.

Ранее сообщалось о том, что появились доказательства причастности Британии к ударам ВСУ по России.