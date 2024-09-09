Президент Латвии заявил о падении российского дрона на востоке страны
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Российский военный дрон разбился в восточной части Латвии.
На востоке Латвии упал российский военный дрон. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил президент республики Эдгар Ринкевич.
По данному факту будет проводиться расследование, отметил он.
Ринкевич подчеркнул, что власти Латвии находятся в тесном контакте с союзниками, а также отметил, таких инцидентов становится все больше по всему восточному флангу НАТО. Он призвал слюзников выработать коллективный подход к таким случаям.
По данным Минобороны Латвии, российский беспилотник упал в районе города Резекне в субботу, 7 сентября. По предварительным данным, дрон попал на территорию республики из воздушного пространства Белоруссии.
Ранее сообщалось о том, что появились доказательства причастности Британии к ударам ВСУ по России.