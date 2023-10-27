Президент Молдавии заявила о возможности вступления в Евросоюз без Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду сделала резонансное заявление, в котором указал, что Молдавия имеет потенциал для присоединения к Европейскому Союзу даже без включения Приднестровья в этот процесс.

Об этом пишет РИА Новости. В октябре Майя Санду уже объявила о намерении молдавских властей решить приднестровский конфликт с помощью участия Евросоюза. Это является частью широкой стратегии страны по укреплению связей с ЕС и стремлению к членству в этом анклаве. По словам лидера Молдавии, для властей страны важно вступления в Евросоюз в полном составе, однако она допускает вариант, что страна будет допущена в объединение по частям.

Приднестровье представляет собой сложную проблему для властей Молдавии, и вопрос его будущего стоит на повестке дня уже на протяжении долгого времени.