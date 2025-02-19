Президент Нью-Йоркского колледжа уволилась после того, как обозвала сына Трампа

Президент Республиканского колледжа Нью-Йорка Кайя Вокер подала в отставку после своих неуместных высказываний о Бэрроне Трампе, которого она назвала «чудаком», сообщило издание Independent.

В интервью Vanity Fair Вокер рассказала, что сын бывшего президента, обучающийся в ее колледже, создает впечатление «чудака на кампусе», поскольку «просто посещает занятия и затем уходит домой».

Кроме того, она упомянула, что один из преподавателей подшутил, что Трампу-младшему не место в данном учебном заведении из-за его исторически сложившихся либеральных взглядов.

Отреагировав на эти высказывания, республиканцы раскритиковали Вокер за ее неэтичные комментарии, считая их «несоответствующими ценностям и принципам» такой уважаемой организации. В результате она была вынуждена оставить свою должность.

Ранее сообщалось, что Дональда Трампа-младшего заподозрили в незаконной охоте на редких уток в Италии.