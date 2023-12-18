Президент обещал устранить неравенство полов при приеме в Академию ФСБ

Президент пообещал решить вопрос с неравенством полов при приеме парней и девушек в Академию ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости .

Во время встречи с победителями всероссийского чемпионата по профмастерству и их наставниками президенту рассказали об отсутствии учебных мест на кафедре информационных технологий в Академии ФСБ. Владимир Путин поделился своим видением ситуации, не поддержав руководство образовательного учреждения. По его мнению, девушки составляют огромный кадровый резерв страны и должны обучаться в тех областях, где еще не заняты, и развивать свои таланты.

Президент пообещал решить этот вопрос. Он подчеркнул, что данная специальность относится к интеллектуальной сфере, поэтому девушки должны получать образование наравне с парнями и могут успешно работать в будущем.