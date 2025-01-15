Европейские страны не могут отправить миротворцев на Украину из-за своей прямой вовлеченности в конфликт. Об этом говорится в материале Financial Times, где отмечается, что поддержка Киева, включая финансовую и военную помощь, исключает Европу из списка нейтральных сторон.

Авторы публикации подчеркивают, что для выполнения миротворческих миссий необходима объективность, которой европейские государства лишились из-за своей позиции. Таким образом, их участие в урегулировании конфликта становится невозможным.

В статье также рассматриваются альтернативы. В частности, право на проведение миротворческих операций сохраняют международные организации, такие как ООН, которые обладают необходимым статусом и ресурсами для посредничества в спорах.

Идея отправки европейских войск на Украину названа «крайне проблематичной», что только подтверждает необходимость поиска других участников для решения конфликта. Авторы статьи считают, что нейтралитет международных структур может сыграть ключевую роль в урегулировании.

Ранее стало известно о том, что США захотели создать на Украине демилитаризованную зону под контролем ЕС.