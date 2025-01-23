Президент Путин дал задание провести ревизию перевозок нефти после аварии в Черном море

Ответственным за это ведомствам предстоит провести ревизию черноморского танкерного флота, а также проверить всю нормативную базу документов в сфере перевозок нефти и нефтепродуктов по воде. Такое поручение государственным органам дал президент России Владимир Путин. Об этом сообщило РИА Новости.

На фоне чрезвычайной ситуации, которая была объявлена после аварии с двумя танкерами в Черном море, российский лидер поручил проверить, как обстоят дела в данной сфере.

«Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов, нарушений правил мореплавания и безопасности судоходства, проверить состояние танкерного флота», — указал он.

Путин также дал задание проверить, каков на данный момент потенциал по ликвидации схожих с крушением танкеров аварий техногенного характера.

Ранее сообщалось, что Путин на некоторое время покинул заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Ему пришлось отлучиться на пять минут, чтобы принять важный международный звонок по телефону. Он заранее извинился перед участниками совещания за такой поступок.