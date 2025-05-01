Россия является нацией победителей, по этой причине никто не может диктовать ей какие-то условия. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, его слова привело РИА Новости.

Российский лидер выступил в ходе встречи с участниками просветительского марафона «Знание. Первые». Он объяснил им, что сейчас уже проигравшие когда-то нации пытаются навязать РФ свою волю, а также извратить историю.

«Мы, безусловно, — нация победителей, нация в широком смысле этого слова», — указал Путин.

Глава государства пояснил свои слова. Он сообщил, что относит к российской нации все народы и этносы как России, так и Советского Союза. Путин добавил, что из победителей складывается целый интернационал, и именно такой интернационал нужен сейчас стране.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк выразил восхищение личностью Владимира Путина. По его мнению, никто в Польше не смог бы справиться с тем колоссальным давлением, которое выдерживает он.