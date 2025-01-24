Президент Путин приехал в МГУ, чтобы поздравить студентов с Татьяниным днем и вручить орден

Президент Путин прибыл в библиотеку МГУ, чтобы поздравить студенческий коллектив этого вуза с Татьяниным днем и вручить университету орден «За доблестный труд». Об этом сообщило РИА Новости.

В конце января Московский государственный университет отмечает свой 270-летний юбилей. В связи с этим российский лидер приехал в здание университетской библиотеки. Он должен поздравить студентов Татьяниным днем, праздником для всех учащихся российских вузов. Он также планирует вручить коллективу МГУ орден «За доблестный труд». Указ о награждении был подписан еще в конце прошлого года.

Путин уже посетил в МГУ выставку, которая посвящена истории данного университета. Он также планирует принять участие в заседании попечительского совета, где будет вестись речь о дальнейшем развитии этого вуза.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России готов к диалогу с Трампом. Он сообщил, что Москва ожидает соответствующих сигналов для назначения встречи лидеров двух государств.