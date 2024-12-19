Президент Путин рассказал, куда перевел свои деньги после введения санкций

В ходе прямой линии, соединенной с ежегодной пресс-конференцией, президент России Владимир Путин сообщил, что после введения санкций он демонстративно перевел свои средства в банк «Россия», куда также переводят его зарплату, передает РИА Новости.

«Когда банк «Россия» был поставлен под санкции, это было первое финансовое учреждение, я демонстративно перевел туда свои деньги», — сказал глава государства.

К моменту старта программы «Итоги года с Владимиром Путиным» число обращений превысило 2,4 млн. Впервые для их обработки была использована нейросеть GigaChat от «Сбера».

Ранее сообщалось, что Газпромбанк оказался в списке новых американских санкций. В список ограничений вошли шесть иностранных дочерних организаций, связанных с Газпромбанком, которые находятся в Южной Африке, Швейцарии, Люксембурге, Гонконге и на Кипре.