Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

«Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всём мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин встречает Рождество Христово в храме великомученика Георгия Победоносца в Москве.

Глава государства высоко оценил вклад Русской Православной Церкви в укрепление института семьи и воспитание молодого поколения, утверждение в обществе таких непреходящих ценностей, как забота о ближнем, милосердие, сострадание, а также поддержка нуждающихся в помощи.

Ранее сообщалось о том, что Губернатор Подмосковья поздравил жителей с Рождеством.