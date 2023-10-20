Президент РФ и губернатор Тюменской области открыли центр гимнастики в Тобольске

Как пишет KP.RU , ссылаясь на слова Александра Моора, это «очень важное событие для всего нашего региона». Таким образом, теперь в городе смогут проводится соревнования как межрегионального, так и всероссийского масштаба.

Губернатор региона доложил российскому лидеру Владимиру Путину о том, что Центр гимнастики готов к вводу в строй. Моор от себя лично, а также от лица земляков искренне поблагодарил президента за поддержку области.

Стоит отметить, что данный спортивный комплекс отстроили всего за два года благодаря инвестициям, размер которых – около одного миллиарда рублей. В центре полно различных залов. Считается, что его постройка была осуществлена в рекордно короткие сроки.

Владимир Путин, в свою очередь, рассказал, что существует некая планка касательно физических нагрузок россиян:

«70 процентов наших граждан должны заниматься физкультурой и спортом по всей стране, причем разных возрастов, разных групп здоровья», – сообщил президент.

Ранее мы писали о том, что Путин придает большое значение спорту в своей жизни. Выходит, что и граждане страны тоже должны поддерживать здоровый образ жизни.