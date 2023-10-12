Президент РФ поздравил лидера КНДР с юбилеем дипломатических отношений между странами

Стоит напомнить, что в 1948 году, еще семьдесят пять лет назад, СССР стал первым государством, которое признало КНДР (Корейская Народная Демократическая Республика). Именно с того момента между двумя столицами – Пхеньяном и Москвой, установились дружеские отношения, сотрудничество, а также добрососедство.

В связи с тем, что в этом году отмечается 75-летие дипотношений между двумя странами, Владимир Путин чистосердечно поздравил Ким Чен Ына.

Президент России подчеркнул, что связи между Корейской Народной Демократической Республикой и Российской Федерацией продолжают активно развиваться во всех направлениях. Также российский лидер пожелал успехов и крепкого здоровья не только лично Ким Чен Ыну, но и всему народу КНДР.

Ранее мы писали о том, что белорусский президент Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днем рождения. Он отметил вклад российского политика в укрепление отношений между двумя странами. Последний, в свою очередь, тоже не забыл о личном празднике лидера Беларуси. Свой День рождения коллега Путина отметил 30 августа и тоже получил поздравления.