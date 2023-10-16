Президент РФ рассказал о том, как провел время с лидером КНР в неформальной обстановке

Как пишет RT , Владимир Путин даже назвал ее «домашней» и нейтральной.

Деловые встречи политиков практически всегда сопровождаются деловыми переговорами и соответствующей атмосферой. Однако выяснилось, что Владимир Путин и Си Цзиньпин, после визита последнего в Россию, отправились в Санкт-Петербург. И такие неформальные переговоры в итоге прошли спокойно и нейтрально.

Помимо обсуждения всех актуальных вопросов и проблем, двум политикам удалось вместе прокатиться на катере по реке Неве. Такая вылазка в город не помешала поговорить о двусторонних отношениях и об общей ситуации в мире.

Напомним, что ранее российский президент Владимир Путин рассказал о мировой роли российско-китайских отношений.