Президент РФ соболезнует семьям погибших шахтеров и лидеру Казахстана

Владимир Путин не остался в стороне, узнав о трагедии, которая произошла в Республике. В связи с этим российский лидер выразил свои искренние соболезнования, а также слова поддержки и сочувствия как самому президенту Казахстана, так и семьям погибших. Об этом также пишет KP.RU .

Слова Путина были опубликованы на сайте Кремля. В своем обращении президент РФ просит принять его глубокие соболезнования. Он желает поскорее выздороветь тем, кто пострадал из-за взрыва и последующего пожара.

Напомним, что взрыв и пожар на шахте произошел ночью. В результате этого крупного ЧП погибли не менее 28 горняков. А в момент аварии там были порядка 250 человек.

Ранее мы уже писали о том, что президент Казахстана объявил 29 октября Днем траура по погибшим на шахте в Караганде.