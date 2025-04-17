Президент России наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

По решению президента России Владимира Путина официальный представитель МИД РФ Мария Захарова была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ за подписью главы страны опубликовали на портале правовой информации.

Из текста документа следует, что награду Захаровой присвоили за вложенные силы в претворение внешнеполитического курса России, а также многолетнюю дипломатическую службу.

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала данный факт в своем телеграм-канале, назвав случившееся событие невероятным, и выразила слова благодарности за столь высокую оценку.

«Служу России, Родине моей любимой, нашему великому народу», — написала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ высказалась о желании немцев бить по российской территории крылатыми ракетами Taurus.