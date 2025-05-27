Президент России подписал указ о расширении полномочий Российского экологического оператора

РЭО теперь обладает правом использовать более гибкие инструменты поддержки для частных инвесторов, осуществляющих деятельность в сфере управления отходами. Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий поправки в деятельность публично-правовой компании. Корректировки касаются вопросов предоставления гарантий и обеспечения обязательств инвесторов, а также функционирования Наблюдательного совета организации.

Генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова отметила, что решение главы государства является значимым шагом в прогрессе отрасли. Оно усиливает роль РЭО как института развития, определяющего нормы и инструменты, содействующие реализации крупных проектов в области экономики замкнутого цикла. Усовершенствования сделают взаимодействие с предпринимателями более результативным. Кроме того, обновленный состав Наблюдательного совета активизирует координацию с профильными ведомствами.

В частности, будет разработан порядок предоставления гарантий и поручительств частным инвесторам для реализации инвестиционных инициатив. Данные положения будут зафиксированы в решении Наблюдательного совета.

Модернизированный механизм позволит РЭО более продуктивно привлекать частные инвестиции для совершенствования инфраструктуры в области обращения с отходами. Это создаст новые возможности для реализации проектов по возведению современных объектов и внедрению принципов экономики замкнутого цикла.

Новые положения вступили в силу 26 мая 2025 года, в день подписания указа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.