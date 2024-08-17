Путин оказался в числе самых упоминаемых американскими СМИ лидеров в 2024 году

Уточняется, что за первые семь месяцев текущего года Путин был упомянут американскими медиа 16,3 тыс. раз, а Нетаньяху — почти 20 тыс. раз.

При этом долгое время лидером по числу упоминаний был российский президент. Так, в 2020 году он встречался в новостных сообщениях 6 тыс. раз, а в 2016 году — 12,8 тыс., в то время как Нетаньяху в эти годы упомянули 2,7 тыс. и 2 тыс. раз соответственно.

В 2000 году, в первый год президентства, СМИ в США упомянули Путина 6,6 тыс. раз, а в 2008 году Медведева (в первый год его президентского срока) упомянули всего 1,6 тыс. раз.

Анализ публикаций проводился с января по август 2024 года и с 1 января по 31 декабря в остальные годы. В него вошли все доступные данные американских СМИ, при этом в подсчете учитывались только публикации, в которых страна, персона или тема упомянуты не менее трех раз.

Ранее сообщалось, что более 80% жителей доверяют Владимиру Путину.