Президент России установил дату победного завершения Крымской операции

В России появилась еще одна официальная дата. Теперь 12 мая стал Днем победного завершения советскими войсками Крымской операции.

Новый закон уже подписал российский лидер Владимир Путин, а также документ уже был опубликован на портале официальной информации.

Напомним, что 12 мая 1944 года советские войска успешно завершили Крымскую наступательную операцию.

Ранее мы рассказали о том, что украинские военные жалуются, что не могут противостоять российским дронам. Подробнее читайте в нашем материале.