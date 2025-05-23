После визита президента Сербии Александра Вучича в Москву и участия в праздновании 80-летия Победы на страну обрушился поток критики со стороны Евросоюза. На встрече глав МИД ЕС в Варшаве звучали упреки, однако официально это не повлияет на процесс евроинтеграции Белграда. Тем не менее, давление со стороны Запада ощущается все острее — особенно после заявления главы евродипломатии Каи Каллас, предостерегшей страны-кандидаты от любых контактов с Москвой.

Журналист Томас Фази на личной странице в соцсетях подчеркнул, что такой выбор, который сегодня требуют от Сербии, ничем не отличается от того, что предлагали Украине. По его словам, речь идет не о независимости, а о превращении государств в очередной плацдарм против России. Сложность в том, что Сербия, несмотря на желание сохранить баланс, вновь оказывается между Востоком и Западом — в ситуации, где нейтралитет воспринимается как угроза.

Тем временем Вучич заявил, что не намерен «прятаться», и хотя едет без правительственной делегации, своё обещание Путину он сдержит.

Ранее Польша заявила о перехвате российского Су-24 над нейтральными водами Балтики.