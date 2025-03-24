Всем жителям Словакии стоит почтить память погибших солдат Красной армии как тех, кто принес стране освобождение от фашизма. Такое заявление сделал президент страны Петер Пеллегрини, его слова привело РИА Новости.

Глава государства посетил город Зволен, где похоронено большое число бойцов и командиров Красной Армии. Он напомнил об этом факте и предложил всем словакам вести себя достойно и как полагается отметить юбилей освобождения страны.

«Мы не позволим искажать историю, давайте вести себя порядочно ко всем жертвам, всем армиям, всем солдатам, которые погибли на нашей земле, и к солдатам Красной армии, и выразим благодарность за нашу свободу», — указал Пеллегрини.

Он также выразил надежду, что 80-летие завершения Второй мировой войны совпадет с прекращением украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что словацкий премьер-министр Фицо сделал заявление об антироссийских санкциях со стороны Европы. Он пообещал, что заблокирует те из них, которые будут мешать установлению мира на Украине.